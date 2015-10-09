Исламхан и ещё один экс-сборник получили предложения от клуба: подробности

Футбольный клуб "Тараз" официально направил предложения бывшим игрокам сборной Казахстана, передают Vesti.kz со ссылкой на Amanvibe.kz.

Отмечается, что оффер на переход в команду первой лиги получили Бауыржан Исламхан и Аслан Дарабаев.

Исламхан в прошлом сезоне не принимал участия в официальных матчах, тогда как Дарабаев начал сезон в составе "Окжетпеса", а вторую его часть провёл в "Туране", который по итогам чемпионата вылетел из КПЛ.

По информации источников, оба футболиста взяли паузу, чтобы детально изучить условия, предложенные новым директором клуба Дидаром Сыдыкбеком, прежде чем принять окончательное решение.

Исламхан в разное время играл за "Астану", "Ордабасы", "Кайрат", "Тараз" и эмиратский "Аль-Айн".

Дарабаев известен по выступлениям за "Окжетпес", "Елимай", "Астану", "Каспий", "Жетысу", "Иртыш", "Тобол", "Кайрат", "Шахтёр", "Атырау" и "Актобе".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!