Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Мировой футбол
Сегодня 12:05
 

Назван новый клуб тренера, который проиграл "Кайрату" в ЛЧ

  Комментарии

Поделиться
Назван новый клуб тренера, который проиграл "Кайрату" в ЛЧ Брендан Роджерс. ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Саудовский клуб "Аль-Кадисия" договорился с североирландским тренером Бренданом Роджерсом о сотрудничестве, передают Vesti.kz.

Поделиться

Саудовский клуб "Аль-Кадисия" договорился с североирландским тренером Бренданом Роджерсом о сотрудничестве, передают Vesti.kz.

По данным aawsat.com, руководство "Аль-Кадисии", как ожидается, официально объявит о подписании контракта с Роджерсом в ближайшие несколько дней.

Напомним, что в октябре Роджерс ушёл с поста главного тренера "Селтика", который в августе под его руководством проиграл "Кайрату" и не смог выйти в основную сетку Лиги чемпионов. 

Роджерс возглавлял шотландский клуб с 2023 года. Ранее он уже тренировал "Селтик" с 2016 по 2019 год.

Также в его тренерской карьере были "Лестер", "Ливерпуль", "Суонси", "Рединг" и "Уотфорд".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Манчестер   •   Регулярный чемпионат, мужчины
16 декабря 01:00   •   не начат
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
(Манчестер)
- : -
Борнмут
Борнмут
(Борнмут)
Кто победит в основное время?
Манчестер Юнайтед
Ничья
Борнмут
Проголосовало 114 человек

Реклама

Живи спортом!