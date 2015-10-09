Назван новый клуб тренера, который проиграл "Кайрату" в ЛЧ

Саудовский клуб "Аль-Кадисия" договорился с североирландским тренером Бренданом Роджерсом о сотрудничестве, передают Vesti.kz.

По данным aawsat.com, руководство "Аль-Кадисии", как ожидается, официально объявит о подписании контракта с Роджерсом в ближайшие несколько дней.

Напомним, что в октябре Роджерс ушёл с поста главного тренера "Селтика", который в августе под его руководством проиграл "Кайрату" и не смог выйти в основную сетку Лиги чемпионов.

Роджерс возглавлял шотландский клуб с 2023 года. Ранее он уже тренировал "Селтик" с 2016 по 2019 год.

Также в его тренерской карьере были "Лестер", "Ливерпуль", "Суонси", "Рединг" и "Уотфорд".

