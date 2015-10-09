"Реал" готовит трансфер 19-летнего таланта из Кореи: названа сумма

"Реал" продолжает стратегию долгосрочного развития, готовя трансфер Ян Мин Хёка, 19-летнего корейского вингера. Цель "сливочных" — привлекать молодых талантов с потенциалом роста и развивать их без давления, постепенно интегрируя в структуру клуба, передают Vesti.kz.

"Кастилья" как этап развития

По данным Fichajes.net, игрок сразу попадёт в "Кастилью", в резервную команду "Реала". Там Ян получит игровое время, адаптируется к испанскому футболу и поможет команде бороться за высокие цели без лишнего риска.

Опыт игры в Англии

Несмотря на молодость, Хёк уже имеет опыт игры в Англии, выступая за "Портсмут" на правах аренды. При этом он принадлежит "Тоттенхэму". За 13 матчей забил два гола и сделал одну результативную передачу. Быстрота и умение обострять игру привлекли внимание скаутов "Реала".

Трансфер за 7 миллионов евро

Сделка оценивается максимум в 7 миллионов евро: 5 миллионов фиксированные и 2 миллиона в виде бонусов. Такая схема снижает риски и делает трансфер более безопасным для клуба.

Без давления на основной состав

В "Реале" подчёркивают, что от Яна не ожидается мгновенного влияния на результат и перехода в основной состав. Главная цель — дать ему стабильную игровую практику и возможность адаптироваться к стилю клуба через "Кастилью", с перспективой будущего продвижения.

Последовательная стратегия клуба

Этот трансфер полностью соответствует стратегии "Реала": сочетание крупных покупок с перспективными подписаниями молодых игроков. Инвестиция в Хёка — это планомерная ставка на будущее клуба и внутреннее развитие команды.

