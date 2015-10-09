В Узбекистане приняли решение по скандалу в финале ЧМ-2025 по боксу от IBA

Федерация бокса Узбекистана намерена подать официальную апелляцию в Международную боксёрская ассоциацию (IBA) после инцидента в финале чемпионата мира-2025 в Дубае (ОАЭ), сообщают Vesti.kz со ссылкой на Daryo.uz.

Речь идёт о поединке в весовой категории до 60 килограммов, в котором россиянин Всеволод Шумков укусил за ухо узбекского боксёра Абдумалика Халокова. Сам бой завершился победой Шумкова раздельным решением судей.

Старший тренер сборной Узбекистана Рахматжон Рузиохунов отметил, что Халоков не подавал жалобу на эту ситуации во время или после боя.

Однако согласно действующим правилам, за такое грубое нарушение, как укус, боксёр должен быть дисквалифицирован, а победа присуждена пострадавшему спортсмену. Если IBA сочтёт этот эпизод нарушением правил, Халоков может быть признан чемпионом мира в третий раз.

Похожий инцидент уже был с участием боксёра из Узбекистана. На чемпионата Азии, проходившего в Таиланде в декабре 2024 года, Хавасбек Асадуллаев был дисквалифицирован, за грубые нарушения - он укусил соперника за плечо в финальном бою. Впоследствии победа была присуждена представителю Казахстана Абылайхану Жусупову.

Напомним, что медальный зачёт ЧМ-2025 по боксу от IBA выиграла команда России — 7 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая медаль. Вторым стал Казахстан (3-1-2), а замкнул тройку Узбекистан (2-4-3).

