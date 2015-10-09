В Узбекистане назвали позором финал ЧМ по боксу и припомнили IBA скандал с Казахстаном

Узбекистанский блогер Абдурахмон Фазилов обратился к президенту Международную боксёрская ассоциацию (IBA) с просьбой разобраться в скандальном бое чемпионата мира-2025 в Дубае (ОАЭ) с участием олимпийского чемпиона из Узбекистана Абдумалика Халокова, сообщают Vesti.kz.
Фазилов потребовал справедливости, припомнив прецедент 2024 года с участием казахстанского боксёра.
"Это — позор. Позор бокса. Уважаемый Умар Кремлев, мы знаем, что вы очень справедливый человек. Знаем, что вы сделали очень много для мирового бокса. То, что вчера случилось в финале IBA в Эмиратах, — это большой позор. Я не уверен, что судьи этого не увидели.
Если вы помните, в 2024 году в Таиланде проходил чемпионат Азии по правилам IBA. Тогда узбекский боксер укусил плечо Абылайхана Жусупова — своего соперника в финале. Это не увидели, но через три дня был подан иск, и справедливость восторжествовала — медаль забрали, чемпионом стал Абылайхан, а Хавасбек Асадуллаев был дисквалифицирован.
Теперь мы требуем такой же справедливости, когда соперник укусил за ухо Абдумалика Халокова. Я уверен, что справедливость будет восстановлена и чемпионом станет Абдумалик Халоков, потому что по правилам IBA такое поведение спортсмена — позор. Хорошо, что только ухо не оторвалось, как у Холифилда.
Уважаемый Умар Кремлев, все узбекские болельщики требуют справедливости. То, что вчера было в финале, — это не бокс, это просто позор", — заявил узбекистанец в своем инстаграме.
Напомним, в финале ЧМ-2025 в Дубае в весовой категории до 60 килограммов Халоков проиграл раздельным решением судей боксеру из России Всеволоду Шумкову.
Позже в сети появилось видео, на котором Шумков укусил Халокова за ухо, однако это нарушение осталось без внимания рефери и судей.
Ранее сообщалось, что Узбекистан намерен подать апелляцию в IBA по скандальному бою.
Напомним, что медальный зачёт ЧМ-2025 по боксу от IBA выиграла команда России — 7 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая медаль. Вторым стал Казахстан (3-1-2), а замкнул тройку Узбекистан (2-4-3).
Между тем в Узбекистане назвали цирком судейство на ЧМ от IBA.
