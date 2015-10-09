В России высказались о победе на ЧМ-2025 со скандальным боем с казахстанцем

Российский боксёр Джамбулат Бижамов заявил, что намерен выступить на следующей Олимпиаде после победы на чемпионате мира-2025, который прошёл в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

По словам спортсмена, он вместе с командой готов показать успешный результат на Играх-2028, если страна будет допущена к соревнованиям.

"Если честно, у меня сразу появилось осознание того, что выиграл чемпионат мира. Я изначально настраивался на такой результат. Очень долго к этому шел. Безумно рад, что смог добиться своей цели. Теперь можно выдохнуть с облегчением. Сейчас будем смотреть на ситуацию с Олимпиадой. Если нас допустят, мы так же отлично себя проявим. По профессионалам тоже планирую проводить поединки, но пока нет какой‑то конкретики", — заявил Бижамов в интервью "Матч ТВ".

Напомним, в поединке 1/8-финала ЧМ в рамках весовой категории до 80 килограммов россиянин сразился с представителем сборной Казахстана Ерасылом Жакпековым.

Итогом поединка стала победа Бижамова раздельным решением судей со счётом 4:1. При этом в третьем раунде Жакпеков отправил соперника в нокдаун. Судейское решение вызвало бурные обсуждения среди фанатов бокса: одни поддержали российского спортсмена, другие раскритиковали работу судей.

По итогам чемпионата мира сборная России заняла первое место в общекомандном медальном зачёте, завоевав 7 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую медаль. Казахстанская команда стала второй с 3 золотыми, 1 серебряной и 2 бронзовыми наградами, а тройку лидеров замкнула сборная Узбекистана — 2 золота, 4 серебра и 3 бронзы.

