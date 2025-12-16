Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
UFC
Сегодня 11:33
 

Шавкат Рахмонов стал вторым в рейтинге UFC. Теперь получит бой за титул?

Шавкат Рахмонов стал вторым в рейтинге UFC. Теперь получит бой за титул? Шавкат Рахмонов. ©Турар Казангапов, Vesti.kz

Опубликован обновленный рейтинг UFC полусреднего дивизиона, где выступает непобеждённый казахстанский боец Шавкат Рахмонов (19-0), сообщают Vesti.kz.

В обновлённой версии Рахмонов поднялся на одну строчку и теперь занимает второе место в дивизионе, потеснив на третью строчку ирландца Иэна Гэрри (17-1).

Теперь Рахмонов уступает только экс-чемпиону UFC Джеку Делла Маддалене (18-3) из Австралии. Поясом чемпиона в дивизионе владеет Ислам Махачев (28-1) из России.

Что означает это повышение для казахстанца? Возможно, UFC даст Рахмонову титульный бой с Махачевым, либо сведёт его с Маддаленой в претендентском поединке.

Рахмонов согласился на бой с Махачевым за титул UFC и выбрал дату

Рахмонов не дрался с декабря 2024 года, когда выиграл у Гэрри решением судей. В том бою казахстанец получил травму, из-за которой пропустил 2025 год.

Возвращение "Номада" ожидается в начале 2026 года.

