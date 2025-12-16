Шавкат Рахмонов стал вторым в рейтинге UFC. Теперь получит бой за титул?

Опубликован обновленный рейтинг UFC полусреднего дивизиона, где выступает непобеждённый казахстанский боец Шавкат Рахмонов (19-0), сообщают Vesti.kz.

В обновлённой версии Рахмонов поднялся на одну строчку и теперь занимает второе место в дивизионе, потеснив на третью строчку ирландца Иэна Гэрри (17-1).

Теперь Рахмонов уступает только экс-чемпиону UFC Джеку Делла Маддалене (18-3) из Австралии. Поясом чемпиона в дивизионе владеет Ислам Махачев (28-1) из России.

Что означает это повышение для казахстанца? Возможно, UFC даст Рахмонову титульный бой с Махачевым, либо сведёт его с Маддаленой в претендентском поединке.

🚨 The final UFC welterweight ranking update of 2025 is here:



Shavkat Rakhmonov climbs to #2, Ian Garry drops to #3, and Colby Covington falls to #14. pic.twitter.com/o2JoncOjFO — Championship Rounds (@ChampRDS) December 16, 2025

Рахмонов не дрался с декабря 2024 года, когда выиграл у Гэрри решением судей. В том бою казахстанец получил травму, из-за которой пропустил 2025 год.

Возвращение "Номада" ожидается в начале 2026 года.

