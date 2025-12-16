Избежавший боя с Рахмоновым экс-чемпион UFC раскритиковал Махачева

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе американец палестинского происхождения Белал Мухаммад (24-5) раскритиковал нынешнего обладателя титула россиянина Ислама Махачева (28-1) за выбор следующего соперника, передают Vesti.kz.

"Думаю, Майкл Моралес, без сомнения, заслужил титульный шанс. Он финишировал Шона Брэди, идет без поражений. Что еще нужно сделать? Но процесс уже запущен. Мы видим, что Ислам запустил процесс, что Камару Усман должен быть его следующим соперником. У Ислама и Камару один менеджер. И он посеял эти мысли в голову Махачеву. Потому что Усман — более легкий противник для Ислама", — заявил Мухаммад в соцсетях.

Отметим, что одним из главных претендентов на пояс россиянина является Шавкат Рахмонов (19-0). Непобеждённый казахстанец и сам должен был сразиться за титул против Мухаммада - ещё в декабре 2024 года в рамках турнира UFC 310. Однако тогда американец неожиданно снялся с поединка из-за травмы.

Тогда Рахмонов принял судьбоносное решение - выйти на бой против ирландца Иэна Гэрри (17-1), который заменил Белала. Однако поединок потерял статус чемпионского и Шавкат мог не появляться в октагоне. Тем не менее казахстанец провёл пятираундовую встречу и выиграл единогласным решением судей.

После этого лучшая лига мира во главе с Дэйна Уайтом пообещала, что Рахмонов, в любом случае, получит бой против Мухаммада. Позже казахстанцу предложили долгожданный поединок, который должен был пройти на канадском турнире UFC 315 в мае текущего года. Однако уже сам Шавкат испытал проблемы со здоровьем и отказался.

