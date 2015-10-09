Финалист ЧМ из Казахстана после допинг-скандала получил бой против боксёра из Узбекистана

Стали известны дата и место проведения второго боя казахстанского боксёра Дулата Бекбауова (1-0, 1 КО) на профессиональном ринге, сообщают Vesti.kz.

По информации промоутерской компании RD Promotions, возвращение Бекбауова состоится 20 декабря в Алматы. Соперником казахстанца станет Хасанбой Мирзахамраев (3-5, 2 КО) из Узбекистана. Бой пройдёт в лимите полусреднего веса.

30-летний Бекбауов дебютировал в профи в июле в Алматы, когда одержал досрочную победу над азербайджанцем Ниджатом Хасановым.

В начале декабря Дулат Бекбауов получил двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Стоит отметить, что дисквалификация распространяется только на любительский бокс, никаких ограничений на выступления Бекбауова в профи нет.

Дулат Бекбауов в 2023 году доходил до финала чемпионата мира-2023 в Ташкенте по версии IBA. Тогда казахстанец проиграл будущему чемпиону Олимпиады-2024 и чемпиону мира-2025 World Boxing Асадхуже Муйдинхужаеву из Узбекистана. Также в его активе два серебра чемпионатов Азии (2022, 2024).

