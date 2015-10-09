Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Любительский бокс
Боксёр из Казахстана нарушил антидопинговые правила и получил дисквалификацию

Международное агентство по тестированию (ITA) от имени Международной ассоциации бокса (IBA) объявило, что казахстанский боксёр Дулат Бекбауов получил двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил (ADRV), передают Vesti.kz.

Решение вступает в силу с 18 ноября 2025 года по 17 ноября 2027 года, а также аннулируются все индивидуальные результаты спортсмена с 1 января 2025 года.

Причина дисквалификации

Согласно статье 2.4 антидопинговых правил IBA, Бекбауов допустил три нарушения правил предоставления информации о местонахождении в течение 12-месячного периода. Спортсмен не оспаривал факт нарушения.

Возможность обжалования

Решение ITA может быть обжаловано в апелляционном подразделении CAS в соответствии со статьей 13.2.3 правил IBA ADR.

Международное агентство по тестированию не будет давать дальнейших комментариев по этому делу.

Бекбауов в составе сборной Казахстана участвовал в различных международных турнирах среди любителей. Является серебряным призёром чемпионатов Азии (2022) и мира (2023).

Напомним, ранее казахстанский профессиональный боксёр Жанибек Алимханулы также был замешан в допинг-скандале, вследствие чего сорвался его титульный бой против кубинца Эрисланди Лары, который должен был состояться 6 декабря в Техасе (США).

