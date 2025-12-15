Названы лучшие боксёры Казахстана: Головкин первый, а Алимханулы нет в списке

Казахстанская боксёрша Милана Сафронова назвала трёх лучших спортсменов в истории казахстанского бокса, передают Vesti.kz.

Выбор Сафроновой: три любимца

По словам Миланы Сафроновой, среди мужчин её вдохновляют Геннадий Головкин и Серик Сапиев.

"Давайте, двух мужчин назову: это наш Геннадий Головкин, это Серик Сапиев — мои земляки. Это те, на чьих боях я выросла — мои мотиваторы, можно сказать", — отметила спортсменка в разговоре со SPORT+.

Среди женщин она выделила капитана сборной Казахстана - Назым Кызайбай, которая трижды становилась чемпионкой мира. Такое достижение не удавалось ни одному представителю страны - причем вне зависимости от гендера.

"Из женщин, конечно, у нас самая титулованная, самая лучшая боксерша в Казахстане, которая добилась больших результатов в любительском боксе, — это Назым Кызайбай. Она большая молодец. Можно и нужно отдать ей должное за её достижения, как она в любительском боксе подняла нашу страну. Сколько раз она поднимала флаг нашей страны", — добавила Сафронова.

Достижения Миланы Сафроновой на ринге

Милана Сафронова — бронзовая призёрка чемпионата мира 2019 года, победительница чемпионата Азии 2021 года и двукратная чемпионка Казахстана (2018, 2020). В июле 2025 года она одержала первую победу в профессиональном боксе, победив турчанку Гульсум Татар (4-2, 2 КО) единогласным решением судей на турнире IBA.PRO 7 в Стамбуле.

Признание других звёзд

Отметим, что за последние годы одним из самых успешных казахстанских боксёров в профессиональном ринге стал Жанибек Алимханулы, владеющий титулами чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и WBO. Несмотря на это, в личный список лучших боксёров страны Сафроновой Алимханулы не вошёл.

В России выступили с заявлением о поражении Казахстану в финале ЧМ по боксу

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!