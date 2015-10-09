Судьи решили судьбу первого боя в профи казахстанской чемпионки по боксу

Казахстанская боксерша Милана Сафронова (1-0) одержала первую победу в профессиональной карьере, передают Vesti.kz.

Соперницей 34-летней Сафроновой стала 40-летняя представительница Турции Гульсум Татар (4-2, 2 КО). Бой прошел в рамках турнира IBA.PRO 7 в Стамбуле (Турция) и завершился победой казахстанки единогласным решением судей.

Напомним, на чемпионате Азии в Чиангмае (Таиланд) в декабре 2024 года Сафронова завоевала бронзу. На континентальном первенстве 2021 года Милана выиграла золотую медаль. В 2018, 2019 и 2020 году Сафронова становилась чемпионкой Казахстана.

Напомним, что Сафронова становилась бронзовой призеркой чемпионатов мира (Улан-Удэ) и Азии (Бангкок) в 2019 году.