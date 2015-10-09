Казахстанского нокаутёра решили лишить титула WBA

Таджикистанский боксёр Авзалбек Куранбаев (11-1-1, 8 КО) высказался о предстоящем поединке за вакантный титул WBA Asia в среднем весе против казахстанца Армата Арманулы (5-1, 4 КО) и получил ответ, передают Vesti.kz.

Куранбаев подчеркнул, что подходит к поединку в отличной форме и намерен вернуть себе чемпионский пояс, которым ранее владел в другом дивизионе.

"20 декабря состоится мой бой за вакантный титул WBA Asia в Алматы. Готов дать отличный бой молодому перспективному бойцу и забрать пояс. Провёл отличную подготовку, спасибо моему тренеру и моей команде. Ранее я обладал этим титулом в полусреднем весе. И при всём моём уважении я еду, чтобы победить и снова стать чемпионом, — приводит слова Куранбаева Irfin Promotions.

Ответ от казахстанского боксёра не заставил себя ждать. Армат Арманулы уверенно дал понять, что не намерен уступать титул на родной земле.

"Куранбаев Авзалбек, я уважаю тебя. 20 декабря мы устроим красивый бой. Моя подготовка проходит на высоком уровне. Мы подготовили отличную тактику. Я уверен, что выиграю все десять раундов. Титул WBA Asia останется в Алматы, потому что Алматы — мой город и я живу тут. Все болельщики придут болеть за меня. У тебя не было таких соперников, как я. Я посмотрел все твои бои. Десять раундов будут для тебя очень тяжёлыми", — заявил Армат.

Отметим, что вечер бокса 20 декабря в Алматы будет насыщен титульными противостояниями. В главном событии шоу непобеждённый казахстанец Ельшат Ныгметолла (21-0-2, 8 КО) проведёт защиту пояса WBA Asia в легчайшем весе против представителя Филиппин Алвина Камике (11-4, 6 КО).

