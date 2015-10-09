Российская теннисистка перешла под флаг Узбекистана

Российская теннисистка Полина Кудерметова сменила гражданство и теперь на официальном сайте Женской теннисной ассоциации (WTA) представлена под флагом Узбекистана, передают Vesti.kz.

Полина занимает 104-е место в рейтинге WTA, а её старшая сестра Вероника располагается на 30-й позиции.

В своей карьере Полина Кудерметова становилась финалисткой одного турнира WTA в одиночном разряде и одного турнира WTA 125 в парном; также она выиграла 11 турниров ITF, из которых 9 — в одиночном разряде.

Ранее под флаг Узбекистана перешла другая российская теннисистка Камилла Рахимова, а с октября 2025 года эту страну начала представлять Мария Тимофеева, до этого выступавшая за Россию.

