Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Теннис
Сегодня 12:25
 

Российская теннисистка перешла под флаг Узбекистана

  Комментарии

Поделиться
Российская теннисистка перешла под флаг Узбекистана ©Depositphotos

Российская теннисистка Полина Кудерметова сменила гражданство и теперь на официальном сайте Женской теннисной ассоциации (WTA) представлена под флагом Узбекистана, передают Vesti.kz.

Поделиться

Российская теннисистка Полина Кудерметова сменила гражданство и теперь на официальном сайте Женской теннисной ассоциации (WTA) представлена под флагом Узбекистана, передают Vesti.kz.

Полина занимает 104-е место в рейтинге WTA, а её старшая сестра Вероника располагается на 30-й позиции.

В своей карьере Полина Кудерметова становилась финалисткой одного турнира WTA в одиночном разряде и одного турнира WTA 125 в парном; также она выиграла 11 турниров ITF, из которых 9 — в одиночном разряде.


Ранее под флаг Узбекистана перешла другая российская теннисистка Камилла Рахимова, а с октября 2025 года эту страну начала представлять Мария Тимофеева, до этого выступавшая за Россию.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Реклама

Живи спортом!