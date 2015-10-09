WTA объявила неожиданное решение по Рыбакиной

Первая ракетка мира из Белоруссии Арина Соболенко (№1 WTA) признана игроком года по результатам голосования WTA, передают Vesti.kz.

Главные победители сезона по версии WTA

Помимо Соболенко, WTA назвала и других победителей по ключевым номинациям:

Дуэт года: чешка Катерина Синякова (№48 WTA) и американка Тейлор Таунсенд (№117 WTA)

Новичок года: канадка Виктория Мбоко (№18 WTA)

Прогресс года: американка Аманда Анисимова (№4 WTA)

Возвращение года: швейцарка Белинда Бенчич (№11 WTA)

Матч года: полуфинал турнира в Риме между Коко Гауфф (№3 WTA) и Чжэн Циньвэнь (№24 WTA) — 7:6(3), 4:6, 7:6(4).

Рыбакина осталась вне списка

Отметим, что среди победителей ни в одной из номинаций не оказалось первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной (№5 WTA). Минувший сезон стал одним из самых успешных в её карьере:

два титула WTA-500 — в Страсбурге (Франция) и Нинбо (Китай)

победа на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где она обыграла Аманду Анисимову (№4 WTA - на момент турнира), Игу Швёнтек (№2), Екатерину Александрову (№10) и Джессику Пегулу (№5) в финале сенсационно обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко — 6:3, 7:6(7:0)

Эта победа стала для Рыбакиной вторым крупнейшим достижением после титула на Уимблдоне-2022, подтвердив её статус теннисистки мирового уровня.

Кто противостоял Соболенко?

Отметим, что соперниками Соболенко в голосовании за лучшего игрока года были полячка Ига Швёнтек (№2 WTA), казахстанка Рыбакина, а также американки Коко Гауфф, Мэдисон Киз (№7 WTA) и Аманда Анисимова.

Тем не менее, беларусская теннисистка обошла конкурентов и второй раз подряд выиграла голосование.

Two years in a row 👏



Voted on by international media, @SabalenkaA is crowned 2025's Player of the Year!

