"Кайрат" отдаст "Ордабасы" игрока сборной Казахстана? Почему эта сделка выгодна всем

В зимнее межсезонье "Кайрат" может отдать в аренду "Ордабасы" центрального полузащитника Адлета Садыбекова. Корреспондент Vesti.kz видит в таком развитии событий плюсы для каждой из сторон.

В алматинском клубе назревают определенные кадровые перемены и Садыбекова они тоже могут коснуться. Клуб и сам футболист понимают, что второй сезон в качестве игрока запаса может стать деструктивным, поэтому надо что-то менять.

На сегодня "Кайрат" уже переподписал Дамира Касабулата, уже подбирается к основе Олжас Байбек и остается в команде Дан Глейзер. Да, ушёл Офри Арад, но вместо него так или иначе возьмут другого легионера.

Садыбеков по своим качествам пригодился бы многим командам в КПЛ, ведь он относительно молодой игрок, полон мотивации, профессионален и тем более будет важен в контексте нового лимита.

Интерес "Ордабасы" к Садыбекову опять же объясним. Андрей Мартин на протяжении сезона-2025 искал оптимальную пару центральных хавбеков, но ни один из легионеров не убеждал на 100 процентов. Стабильнее остальных показал себя Муроджон Халматов, он как раз способен сыграть в дуэте с Садыбековым в качестве восьмого номера, а сам Адлет - возьмет роль чистого опорника.

Потенциальная аренда на год позволяет "Кайрату" не терять Садыбекова и надеяться на его прогресс и возвращение к оптимальным кондициям.

Тем более, что примеры положительной перезагрузки среди казахстанцев в "Ордабасы" есть. Тот же Эльхан Астанов обрел если не лучшую версию себя, то определенно стал лучше по сравнению с периодом в "Астане" и вернулся в сборную. Не исключено, что аналогичный сценарий ждёт Садыбекова, если эта сделка состоится.

