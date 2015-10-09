Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
"Кайрат" отдаст "Ордабасы" игрока сборной Казахстана? Почему эта сделка выгодна всем

  Комментарии

"Кайрат" отдаст "Ордабасы" игрока сборной Казахстана? Почему эта сделка выгодна всем Адлет Садыбеков. Фото: ФК "Кайрат"©

В зимнее межсезонье "Кайрат" может отдать в аренду "Ордабасы" центрального полузащитника Адлета Садыбекова. Корреспондент Vesti.kz видит в таком развитии событий плюсы для каждой из сторон.

В зимнее межсезонье "Кайрат" может отдать в аренду "Ордабасы" центрального полузащитника Адлета Садыбекова. Корреспондент Vesti.kz видит в таком развитии событий плюсы для каждой из сторон.

В алматинском клубе назревают определенные кадровые перемены и Садыбекова они тоже могут коснуться. Клуб и сам футболист понимают, что второй сезон в качестве игрока запаса может стать деструктивным, поэтому надо что-то менять.

На сегодня "Кайрат" уже переподписал Дамира Касабулата, уже подбирается к основе Олжас Байбек и остается в команде Дан Глейзер. Да, ушёл Офри Арад, но вместо него так или иначе возьмут другого легионера.

Садыбеков по своим качествам пригодился бы многим командам в КПЛ, ведь он относительно молодой игрок, полон мотивации, профессионален и тем более будет важен в контексте нового лимита.


Интерес "Ордабасы" к Садыбекову опять же объясним. Андрей Мартин на протяжении сезона-2025 искал оптимальную пару центральных хавбеков, но ни один из легионеров не убеждал на 100 процентов. Стабильнее остальных показал себя Муроджон Халматов, он как раз способен сыграть в дуэте с Садыбековым в качестве восьмого номера, а сам Адлет - возьмет роль чистого опорника. 

Потенциальная аренда на год позволяет "Кайрату" не терять Садыбекова и надеяться на его прогресс и возвращение к оптимальным кондициям.

Тем более, что примеры положительной перезагрузки среди казахстанцев в "Ордабасы" есть. Тот же Эльхан Астанов обрел если не лучшую версию себя, то определенно стал лучше по сравнению с периодом в "Астане" и вернулся в сборную. Не исключено, что аналогичный сценарий ждёт Садыбекова, если эта сделка состоится.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

