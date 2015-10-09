Стало известно, сколько Геннадий Головкин заработал за карьеру

Легендарный казахстанец Геннадий Головкин возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых боксёров в среднем весе, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Surprisesports.com.

По информации источника, за карьеру Головкин заработал 150 миллионов долларов, став абсолютным рекордсменом по заработку в дивизионе.

Только трилогия с мексиканцем Саулем Канело Альваресом принесла GGG в общей сложности 82 миллиона долларов. Первый бой (2017) принёс 22 миллиона долларов, включая доходы от платных трансляций, реванш (2018) – 30 миллионов долларов, а финал трилогии 2022 года – 20 миллионов долларов.

При этом гонорар в 30 миллионов долларов является самым крупным в среднем весе.

На втором месте расположился Бернард Хопкинс - легендарный американец заработал 60 миллионов долларов, выступая на профессиональном ринге до 51 года. Его победа над Оскаром Де Ла Хойей, принесшая ему 10 миллионов долларов и звание абсолютного чемпиона в среднем весе, стала пиковым гонораром в этом дивизионе до эры Головкина.

Тройку лучших замкнул сам Де Ла Хойя - "Золотой мальчик" заработал 50 млн долларов в среднем весе до перехода в суперсредний.

Также в рейтинге на пятой строчке оказался Канело. Мексиканец заработал 40 миллионов долларов в среднем весе, прежде чем доминировать в суперсреднем. Его недолгий период в среднем дивизионе включал два масштабных боя с Головкиным, которые сделали его самой большой финансовой звездой бокса.

Топ-10 самых высокооплачиваемых боксёров в среднем весе:

Геннадий Головкин - 150 миллионов долларов Бернард Хопкинс - 60 млн, Оскар Де Ла Хойя - 50 млн, Феликс Тринидад - 45 млн, Канело Альварес - 40 млн, Феликс Штурм - 25 млн, Серхио Мартинес - 18 млн, Джермалл Чарло - 12 млн, Эрисланди Лара - 8 млн, Жанибек Алимханулы - 3 млн.

Достижения Головкина в профи

Напомним, на профи-ринге Головкин одержал 42 победы, 37 из них нокаутом, потерпел два поражения при одной ничьей. Владел титулами чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе.

Головкин занесён в Книгу рекордов Гиннесса за самый высокий процент нокаутов в истории среднего веса. Также GGG побил рекорд легендарного Бернарда Хопкинса по числу успешных защит чемпионского титула в среднем весе (21).

В 2025 году Головкин стал первым казахстанцем, включенным в Международный зал славы бокса (IBHOF).

Где сейчас Головкин?

Казахстанец не боксировал с сентября 2022 года, когда судейским решением уступил в трилогии Канело.

В феврале 2024-го Головкина официально возглавил НОК Казахстана. Также он является президентом новой организации World Boxing.

Недавно Головкин заявил о готовности провести ещё один бой. Подробности - тут.

Головкин уделал Мейвезера и вошел в историю бокса

