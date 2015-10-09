Защитник из Бундеслиги отказал "Кайрату" и выбрал другой клуб в Казахстане

Украинский защитник Иван Ордец перейдет в "Актобе" в качестве свободного агента, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На протяжении длительного времени 33-летний футболист вел переговоры с "красно-белыми". Стороны пришли к общему согласию и подписали контракт. Ожидается, что вскоре "Актобе" официально представит Ордеца в качестве новичка команды.

Добавим, что переговоры с представителями футболиста вел и алматинский "Кайрат", который искал замену россиянину Егору Сорокину. Команде необходим опытный защитник уровня Александра Мартыновича, однако сам Ордец выбрал "Актобе".

Ранее украинский футболист поддерживал форму с клубом второй немецкой Бундеслиги – "Арминией", но переходить в команду не стал.

Последним клубом защитника был "Бохум", вылетевший из высшего дивизиона по итогам сезона 2024/2025. До Германии Ордец играл за донецкий "Шахтер", "Ильичевец" и московское "Динамо". За сборную Украины сыграл 12 матчей и забил один гол.

