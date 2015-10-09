Преемник Алонсо готовит "чистку" в "Реале": два лидера рискуют потерять место

В мадридском "Реале" продолжают внимательно следить за ситуацией вокруг Хаби Алонсо, чьи позиции остаются нестабильными даже после недавних побед, передают Vesti.kz.

Арбелоа обозначил свои планы по "Реалу"

В клубе не исключают смену главного тренера в случае нового спада, и на этом фоне всё чаще обсуждается кандидатура Альваро Арбелоа как возможного преемника.

По информации Don Balon, Арбелоа уже обозначил своё видение будущих изменений в команде. В случае назначения он готов пойти на жёсткие решения и пересмотреть статус игроков, которые при Алонсо считались неприкасаемыми. Речь идет о Джуде Беллингеме и Арде Гюлере.

Один из лидеров потеряет место в старте

Арбелоа считает, что оба полузащитника не всегда эффективно взаимодействуют на поле, часто занимая одни и те же зоны.

Особенно это отражается на игре Гюлера, который не может полностью раскрыть свои сильные стороны. Именно поэтому при возможной перестройке один из них может потерять место в стартовом составе.

Приоритет, по данным источника, пока остаётся за Беллингемом, однако в "Реале" подчеркивают, что окончательное решение будет зависеть от текущей формы игроков. Если англичанин продолжит выступать нестабильно, Арбелоа готов сделать ставку на Гюлера и изменить баланс в центре поля.

Напомним, что Арбелоа – воспитанник мадридского "Реала" и в своё время выступал за основную команду "сливочных".

В составе "Реала" защитник дважды побеждал в Лиге чемпионов, а также выигрывал чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

На уровне сборных Арбелоа также добился выдающихся успехов. Он стал чемпионом мира в 2010 году и дважды поднимал над головой трофей чемпионата Европы – в 2008 и 2012 годах, выступая за национальную команду Испании.

Завершив профессиональную карьеру в 2017 году, Арбелоа остался в структуре родного клуба и начал тренерскую работу. Сейчас он возглавляет резервный состав мадридцев – "Реал Мадрид Кастилья".

