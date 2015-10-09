Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Звезда "Реала" может покинуть клуб после "драки" с Мбаппе

В мадридском "Реале" разгорается очередной внутренний конфликт — напряжённые отношения между французским форвардом Килианом Мбаппе и немцем Антонио Рюдигером могут повлиять на будущее защитника в клубе, передают Vesti.kz.

Конфликт на тренировке перешёл в рукоприкладство 

По информации Don Balon, между Мбаппе и Рюдигером произошёл серьёзный инцидент на одной из тренировок. Во время внутреннего спарринга немецкий защитник жёстко сыграл в эпизоде, который французский форвард посчитал излишним. Словесная перепалка быстро переросла в физическое столкновение, и партнёрам по команде пришлось разнимать футболистов. После этого их общение фактически сошло на нет.

Столкновение характеров

Сообщается, что Мбаппе давно недоволен манерой поведения Рюдигера — агрессивной и провокационной, которую не все в команде воспринимают как лидерство. Подобные эпизоды, по данным инсайдеров, уже случались ранее, в том числе с участием других лидеров «Реала», что постепенно вызывало раздражение внутри коллектива.

Будущее Рюдигера под вопросом

Ситуацию усугубляют и постоянные проблемы Рюдигера со здоровьем. Травмы мешают защитнику стабильно выступать, а в руководстве клуба всё чаще задумываются о целесообразности его дальнейшего пребывания в команде. В "Реале" стараются не выносить конфликт в публичную плоскость, однако приоритетом остаётся сохранение комфортной атмосферы вокруг Мбаппе, который рассматривается как ключевая фигура проекта.

Не исключено, что уже в ближайшее время мадридский клуб примет решение по будущему немецкого защитника.

"Реал" понёс первую потерю: игрок уже договорился с новым клубом

