Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 17:15
 

"Астана" провела детальные переговоры с игроком сборной Казахстана

  Комментарии

Поделиться
"Астана" провела детальные переговоры с игроком сборной Казахстана ©КФФ

"Астана", несмотря на сложную финансовую ситуацию в клубе и неопределенное будущее, рассчитывает заполучить в зимнее трансферное окно Динмухамеда Карамана, сообщает корреспондент Vesti.kz

Поделиться

"Астана", несмотря на сложную финансовую ситуацию в клубе и неопределенное будущее, рассчитывает заполучить в зимнее трансферное окно Динмухамеда Карамана, сообщает корреспондент Vesti.kz

Представители столичного клуба лично встречались с футболистом, показав серьезную заинтересованность в хавбеке и заверив игрока, что он сможет раскрыться в "Астане" и прогрессировать.

Однако, на данный момент, у сторон нет даже предварительного соглашения, при этом в "Астане" выражают надежду, что Караман не примет предложения других команд и выберет именно столичный клуб. 

В прошедшем сезоне хавбек провёл за "Женис" 29 игр, отметившись четырьмя голами и пятью результативными передачами. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 400 тысяч евро — это эквивалентно около 240,4 миллиона тенге.


Кроме того, в этом году Динмухамед дебютировал в составе национальной сборной в квалификации ЧМ-2026 в матче против Бельгии (0:6). Позже он привлёк внимание ярким голом "ножницами" в ворота Северной Македонии (1:1).

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
20 декабря 22:30   •   не начат
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
(Лондон)
- : -
Ливерпуль
Ливерпуль
(Ливерпуль)
Кто победит в основное время?
Тоттенхэм Хотспур
Ничья
Ливерпуль
Проголосовало 19 человек

Реклама

Живи спортом!