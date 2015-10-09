"Астана" провела детальные переговоры с игроком сборной Казахстана

"Астана", несмотря на сложную финансовую ситуацию в клубе и неопределенное будущее, рассчитывает заполучить в зимнее трансферное окно Динмухамеда Карамана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Представители столичного клуба лично встречались с футболистом, показав серьезную заинтересованность в хавбеке и заверив игрока, что он сможет раскрыться в "Астане" и прогрессировать.

Однако, на данный момент, у сторон нет даже предварительного соглашения, при этом в "Астане" выражают надежду, что Караман не примет предложения других команд и выберет именно столичный клуб.

В прошедшем сезоне хавбек провёл за "Женис" 29 игр, отметившись четырьмя голами и пятью результативными передачами. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 400 тысяч евро — это эквивалентно около 240,4 миллиона тенге.

Кроме того, в этом году Динмухамед дебютировал в составе национальной сборной в квалификации ЧМ-2026 в матче против Бельгии (0:6). Позже он привлёк внимание ярким голом "ножницами" в ворота Северной Македонии (1:1).

