Новый тренер сборной Казахстана хочет вернуть в команду легендарного игрока

Бразильский специалист Какау в ближайшее время может вновь возглавить сборную Казахстана по футзалу. С его приходом могут произойти некоторые важные кадровые изменения в составе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

После неудачного отборочного цикла к Евро-2026 сразу несколько опытных игроков сборной объявили о завершении международной карьеры. Среди них защитники Лео и Дуглас, а также универсал Чингиз Есенаманов.

Однако в следующем году Какау может вернуть в состав опытного Дугласа. Специалист убежден в том, что профессионализм и игровые качества защитника принесут пользу сборной, а сам игрок будет примером для молодого поколения и новичков национальной команды.

Позиция Дугласа по этому вопросу неизвестна, но не исключено, что Какау сможет повлиять на ситуацию, поскольку тренер является большим авторитетом для игроков, ведь при нём он сумел построить большую карьеру в Европе, в частности, заиграть в "Кайрате" и сборной.

Дуглас выступал за сборную с 2014 года. На клубном уровне защитник ныне выступает в саудовском клубе "Аль-Ула".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!