Сборная Казахстана
Сегодня 19:24
 

Бразильский тренер провёл переговоры с КФФ и согласился возглавить сборную Казахстана

Сборную Казахстана по футзалу в ближайшее время может возглавить бразильский специалист Какау, который уже работал с командой ранее. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он рассказал на какой стадии находятся переговоры.

Какау подтвердил, что ведет переговоры с Казахстанской федерацией футбола (КФФ) и даже посещал Астану на днях, однако на данный момент он ещё официально не покинул пост сборной ОАЭ по футзалу.

"Да, я действительно был в Казахстане, мы поговорили с руководством (КФФ). Но у меня еще действует контракт с Объединенными Арабскими Эмиратами, сегодня я поговорил с местной федерацией и рассказал им о своем желании уйти и вернуться в Казахстан. 

Я объяснил свою позицию, со сборной Казахстана мы можем бороться за высокие места на чемпионате Европы и чемпионате мира. Мне отлично знакома страна, моя семья комфортно чувствует себя в Казахстане и я считаю, что это было бы лучшим продолжением в моей карьере", - заявил бразильский специалист.

Ранее КФФ сообщила об уходе Кака с поста главного тренера сборной Казахстана. Это решение стало следствием не выхода команды в финальный этап Евро-2026.

Какау уже тренировал сборную Казахстана в 2013-2018 годах. Под его руководством команда в 2016 году завоевала бронзовые медали чемпионата Европы.

Кроме того, Какау приводил "Кайрат" к двум победам в Лиге чемпионов (ранее Кубок УЕФА).

