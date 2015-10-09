"Реал" определился с игроком, который покинет клуб в 2026 году

Дани Себальос вновь оказался в центре внимания после матча "Реала" с "Талаверой" в Кубке Испании. Несмотря на победу "сливочных", выступление полузащитника вызвало вопросы у болельщиков и внутри клуба, передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

Слабое выступление в центре поля

Себальос вышел в стартовом составе, но не смог оправдать ожиданий. Недавний гастроэнтерит, по словам источников, не мешал игроку, однако он допустил потери мяча, недостаточно влиял на игру команды и не обеспечивал стабильность в центре поля. Контроль над серединой поля, где от него ждали лидерства вместе с Ардой Гюлером, был проблематичным.

Сигналы для руководства

Замена Себальоса на Хорхе Сестеро, молодого игрока академии "Ла Фабрика", была воспринята внутри клуба как явный сигнал. Флорентино Перес внимательно следит за выступлениями игроков и, по данным СМИ, мог расценить игру Дани как тревожный знак.

Контракт и конкуренция

Контракт Себальоса рассчитан до 2027 года, но клуб уже рассматривает лето 2026-го как возможное окно для исходящего трансфера. Возвращение Эдуардо Камавинги и усиление конкуренции в центре поля усложняют перспективы полузащитника в составе "Реала".

Рыночная стоимость и будущее

Текущая рыночная стоимость Себальоса составляет около восьми миллионов евро, что почти вдвое меньше суммы, уплаченной "Бетису" в 2017 году. Экономические и спортивные факторы делают его будущее в клубе неопределённым. Руководство, по всей видимости, готово рассматривать трансфер, если игра футболиста не улучшится.

Фото: ©Depositphotos/mrogowski_photography

