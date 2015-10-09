Дубль Мбаппе принёс "Реалу" победу в Кубке Испании

Мадридский "Реал" одержал победу над "Талаверой" в матче 1/16 финала Кубка Испании по футболу, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в Талавера-де-ла-Рейне и завершилась со счетом 3:2 в пользу мадридского клуба.

В составе "Реала" дубль оформил Килиан Мбаппе (41-я и 88-я минуты), также автоголом отметился защитник хозяев Мануэль Фаррандо (45+1). У "Талаверы" мячи забили Науэль Арройо (80-я) и Гонсало Ди Ренцо (90+1).

Теперь на счету Мбаппе 65 голов в 2025 году. В текущем календарном году француз забил 58 мячей в составе клуба, 7 – за сборную.

"Реал" вышел в 1/8 финала Кубка Испании. Соперник по следующему раунду станет известен по итогам жеребьёвки, которая пройдет 7 января. Выступающая в третьем дивизионе чемпионата Испании "Талавера" завершила выступление на турнире.

Действующим победителем Кубка Испании является каталонская "Барселона", которая накануне также вышла в 1/8 финала.

