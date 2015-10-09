Ямаль помог "Барселоне" одержать победу в Кубке Испании

Каталонская "Барселона" одержала победу над "Гвадалахарой" в матче 1/16 финала Кубка Испании по футболу, сообщают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Гвадалахаре, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей голы забили Андреас Кристенсен (77-я минута) и Маркус Рэшфорд (90-я).

Во втором голе поучаствовал 18-летний вингер "Барселоны" Ламин Ямаль. Теперь на счету испанца 8 голов и 10 ассистов в 19 матчах сезона за каталонцев во всех турнирах.

Марк-Андре тер Штеген провёл свой первый матч в составе "сине-гранатовых" с мая 2025 года. С сентября 2024 года немецкий вратарь сыграл за "Барселону" два матча, он пропускал игры из-за травм и конфликтов с тренерским штабом и руководством клуба.

Кроме того, "Барселона" продлила победную серию. После разгромного поражения от "Челси" (0:3) в выездном матче Лиги чемпионов каталонцы одержали шесть побед подряд, общий счёт – 17:6.

"Барселона" является действующим победителем Кубка Испании, команда Ханс-Дитер Флика вышла в 1/8 финала турнира.

"Гвадалахара" стартовала с первого раунда, где обыграла "Касереньо" со счётом 2:1. А во втором раунде команда из третьей лиги Испании была сильнее "Сеуты" (1:0).

