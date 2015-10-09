"Манчестер Сити" начал искать преемника Гвардиолы: есть шорт-лист

Стало известно, кто может возглавить "Манчестер Сити" в случае ухода Хосепа Гвардиолы из английского клуба, сообщают Vesti.kz.

По информации TEAMtalk, в шорт-лист "горожан" входит главный тренер "Борнмута" Андони Ираола.

"Манчестер Сити" пристально следит за 43-летним испанским специалистом и рассматривает его как потенциального преемника Гвардиолы. Однако в стане "горожан" не ожидают, что сам 54-летний Пеп покинет клуб в ближайшее время.

Также боссы "Сити" рассматривают Венсана Компани из мюнхенской "Баварии".

Гвардиола возглавляет "Манчестер Сити" с 2016 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2026/27.

Под его руководством "горожане" завоевали 18 трофеев, в том числе шесть раз выиграли чемпионат Англии и Лигу чемпионов.

Руководство "Манчестер Сити" приняло решение по увольнению Гвардиолы

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!