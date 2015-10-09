Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Англия
Сегодня 14:20
 

"Манчестер Сити" начал искать преемника Гвардиолы: есть шорт-лист

Стало известно, кто может возглавить "Манчестер Сити" в случае ухода Хосепа Гвардиолы из английского клуба, сообщают Vesti.kz.

По информации TEAMtalk, в шорт-лист "горожан" входит главный тренер "Борнмута" Андони Ираола.

"Манчестер Сити" пристально следит за 43-летним испанским специалистом и рассматривает его как потенциального преемника Гвардиолы. Однако в стане "горожан" не ожидают, что сам 54-летний Пеп покинет клуб в ближайшее время.

Также боссы "Сити" рассматривают Венсана Компани из мюнхенской "Баварии".


Гвардиола возглавляет "Манчестер Сити" с 2016 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2026/27.

Под его руководством "горожане" завоевали 18 трофеев, в том числе шесть раз выиграли чемпионат Англии и Лигу чемпионов.

Руководство "Манчестер Сити" приняло решение по увольнению Гвардиолы

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 16 11 3 2 30-10 36
2 Манчестер Сити 16 11 1 4 38-16 34
3 Астон Вилла 16 10 3 3 25-17 33
4 Челси 16 8 4 4 27-15 28
5 Кристал Пэлас 16 7 5 4 20-15 26
6 Манчестер Юнайтед 16 7 5 4 30-26 26
7 Ливерпуль 16 8 2 6 26-24 26
8 Сандерленд 16 7 5 4 19-17 26
9 Эвертон 16 7 3 6 18-19 24
10 Брайтон энд Хов Альбион 16 6 5 5 25-23 23
11 Тоттенхэм Хотспур 16 6 4 6 25-21 22
12 Ньюкасл Юнайтед 16 6 4 6 21-20 22
13 Борнмут 16 5 6 5 25-28 21
14 Фулхэм 16 6 2 8 23-26 20
15 Брентфорд 16 6 2 8 22-25 20
16 Ноттингем Форест 16 5 3 8 17-25 18
17 Лидс Юнайтед 16 4 4 8 20-30 16
18 Вест Хэм Юнайтед 16 3 4 9 19-32 13
19 Бернли 16 3 1 12 18-33 10
20 Вулверхэмптон Уондерерс 16 0 2 14 9-35 2

Перейти на страницу турнирной таблицы →

