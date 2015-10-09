Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Англия
Сегодня 18:21
 

Руководство "Манчестер Сити" приняло решение по увольнению Гвардиолы

  Комментарии

Поделиться
Руководство "Манчестер Сити" приняло решение по увольнению Гвардиолы Хосеп Гвардиола. ©ФК "Манчестер Сити"

Руководство "Манчестер Сити" определило условие, от которого зависит будущее главного тренера команды испанского специалиста Хосепа Гвардиолы, передают Vesti.kz.

Поделиться

Руководство "Манчестер Сити" определило условие, от которого зависит будущее главного тренера команды испанского специалиста Хосепа Гвардиолы, передают Vesti.kz.

Лига чемпионов — главный критерий будущего Гвардиолы в "Сити"

По данным Don Balon, "Сити" уже дал понять своему наставнику, что его будущее зависит исключительно от успеха на европейской арене. В клубе признают Гвардиолу легендой, но также считают, что его цикл в Манчестере близок к завершению. Если команда вновь провалится в Лиге чемпионов, специалист будет отправлен в отставку, а клуб начнёт новый проект без него.

Проблемы в составе и давление Премьер-лиги

Ситуацию осложняет потеря Родри, ключевого игрока в центре поля. Без испанца "Сити" теряет стабильность и контроль, что особенно тревожно накануне плей-офф Лиги чемпионов. Дополнительное давление создаёт и необходимость удерживать позиции в английской премьер-лиге (АПЛ), где серьёзную конкуренцию обещает навязать "Ливерпуль".

Последний шанс для Хосепа Гвардиолы в "Сити"

Для Гвардиолы этот сезон станет решающим. Чтобы спокойно провести последний год в "Сити", он обязан довести команду минимум до четвертьфинала Лиги чемпионов. Любая неудача раньше этой стадии станет сигналом конца его эпохи на "Этихаде".

Самый дорогой игрок в мире заявил о возвращении в состав "Барселоны"

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Айнтрахт Фр 1 1 0 0 5-1 3
2 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
3 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
4 Брюгге 1 1 0 0 4-1 3
5 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
6 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
7 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
8 Интер 1 1 0 0 2-0 3
9 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
10 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
11 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
12 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
13 Реал М 1 1 0 0 2-1 3
14 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
15 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
16 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
17 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
18 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
19 Байер 1 0 1 0 2-2 1
20 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
21 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
22 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
23 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
24 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
25 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
26 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
27 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
28 Челси 1 0 0 1 1-3 0
29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
30 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
31 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
32 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
33 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
34 Кайрат 1 0 0 1 1-4 0
35 Галатасарай 1 0 0 1 1-5 0
36 Аталанта 1 0 0 1 0-4 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 6 5 0 1 12-7 15
2 Арсенал 6 4 1 1 12-3 13
3 Кристал Пэлас 6 3 3 0 8-3 12
4 Тоттенхэм Хотспур 6 3 2 1 11-4 11
5 Сандерленд 6 3 2 1 7-4 11
6 Борнмут 6 3 2 1 8-7 11
7 Манчестер Сити 6 3 1 2 14-6 10
8 Челси 6 2 2 2 11-8 8
9 Эвертон 6 2 2 2 7-6 8
10 Брайтон энд Хов Альбион 6 2 2 2 9-9 8
11 Фулхэм 6 2 2 2 7-8 8
12 Лидс Юнайтед 6 2 2 2 6-9 8
13 Брентфорд 6 2 1 3 9-11 7
14 Манчестер Юнайтед 6 2 1 3 7-11 7
15 Ньюкасл Юнайтед 6 1 3 2 4-5 6
16 Астон Вилла 6 1 3 2 4-6 6
17 Ноттингем Форест 6 1 2 3 5-10 5
18 Бернли 6 1 1 4 6-13 4
19 Вест Хэм Юнайтед 6 1 1 4 6-14 4
20 Вулверхэмптон Уондерерс 6 0 1 5 4-13 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 6 5 0 1 12-7 15
2 Арсенал 6 4 1 1 12-3 13
3 Кристал Пэлас 6 3 3 0 8-3 12
4 Тоттенхэм Хотспур 6 3 2 1 11-4 11
5 Сандерленд 6 3 2 1 7-4 11
6 Борнмут 6 3 2 1 8-7 11
7 Манчестер Сити 6 3 1 2 14-6 10
8 Челси 6 2 2 2 11-8 8
9 Эвертон 6 2 2 2 7-6 8
10 Брайтон энд Хов Альбион 6 2 2 2 9-9 8
11 Фулхэм 6 2 2 2 7-8 8
12 Лидс Юнайтед 6 2 2 2 6-9 8
13 Брентфорд 6 2 1 3 9-11 7
14 Манчестер Юнайтед 6 2 1 3 7-11 7
15 Ньюкасл Юнайтед 6 1 3 2 4-5 6
16 Астон Вилла 6 1 3 2 4-6 6
17 Ноттингем Форест 6 1 2 3 5-10 5
18 Бернли 6 1 1 4 6-13 4
19 Вест Хэм Юнайтед 6 1 1 4 6-14 4
20 Вулверхэмптон Уондерерс 6 0 1 5 4-13 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига Европы 2025/26   •   Италия, Рим   •   Общий этап, мужчины
2 октября 21:45   •   не начат
Рома
Рома
(Рим)
- : -
Лилль
Лилль
(Лилль)
Кто победит в основное время?
Рома
Ничья
Лилль
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!