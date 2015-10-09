Болельщики "Барселоны" получили долгожданные новости: 18-летний испанский вингер Ламин Ямаль восстановился после травмы и готов снова выйти на поле, передают Vesti.kz.

Футболист, занявший второе место в гонке за "Золотым мячом"-2025, пропустил последние четыре встречи "сине-гранатовых" из-за болей в области лобковой кости. В его отсутствие команда одержала победы над "Валенсией" (6:0), "Ньюкаслом" (2:1), "Хетафе" (3:0) и "Реал Овьедо" (3:1), сохранив лидерские позиции.

На этой неделе Ямаль возобновил работу с мячом на тренировочной базе "Барселоны" и заявил о готовности вернуться. В своих соцсетях он написал:

"Эй! Я вернулся", — сопроводив слова подборкой своих лучших моментов в Ла Лиге.

Ожидается, что вингер получит первые минуты в предстоящем матче против "Сосьедада" в чемпионате Испании. Возвращение Ламина особенно важно накануне важной игры Лиги чемпионов против французского "Пари Сен-Жермен".

Отмечается, что тренерский штаб планирует постепенно наращивать игровое время Ямаля, чтобы он вышел на пик формы в ближайшие недели.

В текущем сезоне испанец провёл три матча, забил два гола и отдал три результативные передачи. На данный момент он оценивается в 200 миллионов евро и является самым дорогим игроком мира.

Ранее был назван следующий обладатель "Золотого мяча": это не Ямаль.

Добавим также, что главный тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте прокомментировал слова наставника "Барселоны" Ханси Флика, который раскритиковал вызов Ламина Ямаля в национальную команду.

