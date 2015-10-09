Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Футбол
Форвард за 95 миллионов побил рекорд Роналду и Холанда

Мюнхенская "Бавария" разгромила бременский "Вердер" в 5-м туре немецкой Бундеслиги, передают Vesti.kz.

Встреча в Мюнхене завершилась со счётом 4:0. В составе хозяев дубль оформил Харри Кейн — видео голов доступно здесь.

Таким образом, Кейн забил 100 голов за "Баварию" и побил рекорд Криштиану Роналду и Эрлинга Холанда. На достижение этой отметки ему потребовалось всего 104 матча, тогда как его конкурентам понадобилось по 105 игр.

Топ-3 по быстрым 100 голам в топ-5 лигах XXI века:

104 матча — Харри Кейн ("Бавария")
105 матчей — Криштиану Роналду ("Реал" Мадрид)
105 матчей — Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити")

32-летний Кейн играет за "Баварию" с 2023 года, когда перешёл из "Тоттенхэма" за 95 миллионов евро. Ранее в его карьере также были "Лестер", "Норвич", "Миллуолл" и "Лейтон".

Мюнхенцы с 15 очками лидируют в турнирной таблице, а бременцы с 4 баллами занимают 14-е место.

В следующем туре, 4 октября, "Вердер" сыграет дома с "Санкт-Паули", а "Бавария" встретится на выезде с "Айнтрахтом".

Турнирная таблица "Чемпионат Германии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 5 5 0 0 22-3 15
2 Боруссия-09 Д 4 3 1 0 9-3 10
3 РБ Лейпциг 4 3 0 1 6-7 9
4 Кельн 4 2 1 1 9-7 7
5 Санкт-Паули 4 2 1 1 7-6 7
6 Айнтрахт Фр 4 2 0 2 11-9 6
7 Фрайбург 4 2 0 2 8-8 6
8 Штутгарт-1893 4 2 0 2 5-5 6
9 Хоффенхайм 4 2 0 2 8-10 6
10 Унион 4 2 0 2 8-11 6
11 Байер 4 1 2 1 8-7 5
12 Вольфсбург 4 1 2 1 7-6 5
13 Майнц-05 4 1 1 2 5-4 4
14 Вердер 5 1 1 3 8-14 4
15 Гамбург 4 1 1 2 2-8 4
16 Аугсбург 4 1 0 3 7-10 3
17 Боруссия М 4 0 2 2 1-6 2
18 Хайденхайм 4 0 0 4 2-9 0

