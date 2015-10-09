Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Футбол
Сегодня 07:10
 

Лихтенштейн удивит Казахстан? Соперник идёт на дно, но недооценка может стоить дорого

  Комментарии

Лихтенштейн удивит Казахстан? Соперник идёт на дно, но недооценка может стоить дорого Максим Самородов против Лихтенштейна. Фото: КФФ, Алексей Сисенбин©

До следующего матча сборной Казахстана в отборочном цикле ЧМ-2026 осталось ровно две недели. 10 октября на "Астана Арене" пройдёт домашняя игра с Лихтенштейном. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о показателях соперников.

В марте команды уже встречались друг с другом во втором туре квалификации. На выезде казахстанская дружина оформила победу со счётом 2:0 - отличились Максим Самородов и Александр Марочкин.

Сборная Казахстана против Лихтенштейна

У Лихтенштейна худшая атака в европейской квалификации

Так получилось, что сборная этой страны не забила ни одного гола в пяти сыгранных матчах. Аналогичная статистика у Андорры. Ещё одна команда, которая пока не забивала в этой квалификации - Болгария. Но они сыграли только две игры, а не пять. К сравнению, Казахстан отличился трижды в пяти матчах.


Разница голов - минус 19. Как такое возможно?

Ни разу не забив в пяти матчах, Лихтенштейн пропустил в них 19 голов. За счёт этого у команды одна из худших разниц забитых и пропущенных во всей Европе. Хуже обстоят дела только у Молдовы, которая проиграла Норвегии (1:11). У них три забитых при 25 пропущенных (-22). 

Разница сборной Казахстана - минус восемь (3:11).


Лихтенштейн в четвёрке худших в квалификации

Кто сыграл пять матчей в отборочном цикле и все пять проиграл? Лихтенштейн. А кто ещё? Сан-Марино, Гибралтар, Андорра и Молдова.

Матч Лихтенштейн - Казахстан

Серия без побед в официальных играх - 38 матчей

Если не учитывать товарищеские матчи, то Лихтенштейн не может выиграть уже 38 игр кряду - 34 поражения при четырёх ничьих. Последняя победа случилась в сентябре 2020 года, когда в гостевом матче команда обыграла Сан-Марино (2:0).

Матч Лихтенштейн - Казахстан

Отметим, что мартовская встреча является единственным матчем в истории между сборными Казахстана и Лихтенштейна.

Наша команда не может выиграть в официальной игре дома с ноября 2023 года, когда на "Астана Арене" была добыта победа над Сан-Марино (3:1). Совпадение в том, что Лихтенштейн добыл последнюю официальную победу с этим же соперником.

Добавим, что в активе сборной Казахстана три набранных очка, а у Лихтенштейна баллов нет. В группе J лидирует Северная Македония (11), однако у Бельгии есть матч в запасе (10). Также десять пунктов на счету команды Уэльса.

Фото: КФФ, Алексей Сисенбин©️

Живи спортом!