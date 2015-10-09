Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Тренер сборной Испании отреагировал на слова Флика о Ямале

Главный тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте прокомментировал слова наставника "Барселоны" Ханси Флика, который раскритиковал вызов Ламина Ямаля в национальную команду, несмотря на травму игрока, передают Vesti.kz.

После возвращения Ямаля из сборной Испании в каталонском клубе заявили о наличии у 18-летнего вингера повреждения в области паха.

"Сейчас я не помню, что сказал Флик, и мне это не интересно", — цитирует Де ла Фуэнте Sport.es.

Он подчеркнул, что воспринимает комментарии о сборной спокойно и сосредоточен на главной задаче — воодушевлять страну и вдохновлять игроков, а не участвовать в внешних спорах.

Ямаль вызывается в национальную команду с 2023 года. В нынешнем сезоне он провел 3 матча, забив 2 гола и отдав 3 результативные передачи.

