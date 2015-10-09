"За 40 миллионов можно немного фантазии?". Что не так с новым стадионом в Кызылорде

В Кызылорде завершено строительство и введен в эксплуатацию новый футбольный стадион. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему к спортивному проекту уже возникают вопросы.

На стадионе в Кызылорде искусственный газон

В Южно-Казахстанской области, в одном из городов, где количество теплых дней выше по сравнению с другими, построили стадион, где уложен искусственный газон. Странно ли это? Очень.

Абсолютно всем понятно, летом, в Кызылорде, при температуре плюс 35-40 играть будет сплошным испытанием и в некоторой степени издевательством над футболистами. Да, натуральный газон требует работы агрономов и вложений, но если вы строите дорогостоящий стадион, то и его обслуживание будет соответствующим. Постелить искусственный газон на новом стадионе - этот шаг в какой-то степени обесценивает все труды, ведь на футболе главное именно поле.

Дизайн стадиона - копия "Туркестан-Арены"?

Визуально, "Кайсар Арена" напоминает "Туркестан Арену", как внешним фасадом, так и внутренним наполнением. Похожие контуры стадиона даже вызвали бурные эмоции у футбольных людей. Так, экс-вратарь сборной Казахстана Алмат Бекбаев отреагировал на новый стадион в Кызылорде.

"Стадион за 40 миллионов долларов в Кызылорде ничем не отличается от стадиона в Туркестане. Один в один! Даже трибуны такие же. Блин, ребята, за 40 лямов можно немного фантазии?!", - заявил Бекбаев.

Но различия все-таки есть. Трибуны на "Кайсар Арене" максимально близко расположены к полю, там нет беговых дорожек, как в Туркестане. Плюс, тот же фасад арены в Кызылорде полностью обшит и это тоже отличает его в положительную сторону на контрасте с объектом в Туркестане, где в обиходе болельщиков закрепилось название "Сквозняк Арена".

Строительство арен в Туркестане и Кызылорде оценивалось примерно в одну стоимость - 40 миллионов долларов, но при этом на новом стадионе "Кайсара" вместимость 11 тысяч, а в Туркестане - 7 тысяч.

Новый стадион может не получить категорию для еврокубковых игр

Ранее сообщалось, "Кайсар Арена" будет соответствовать лишь III категории стандартов УЕФА, то есть подойдет для матчей молодежной сборной, внутреннего чемпионата и квалификационных раундов еврокубков, но не сможет принимать игры национальных команд и основных этапов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Однако, на днях возникла информация, что стадион в Кызылорде построен в соответствии с высшей IV категорией. Но пока она не получена и говорить об этом, как о подтвержденном факте, рано.

И если этого не произойдет, то это будет пожалуй, главной проблемой "Кайсар Арены". Без возможности играть матчи высшего международного уровня, он будет актуален лишь для игр внутреннего чемпионата и у сборной Казахстана не получится расширить географию проведения официальных домашних матчей.

Фото: КФФ©, Tengrinews.kz©, пресс-служба управления физической культуры, спорта и туризма Кызылординской области©