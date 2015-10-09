Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
КПЛ
"За 40 миллионов можно немного фантазии?". Что не так с новым стадионом в Кызылорде

В Кызылорде завершено строительство и введен в эксплуатацию новый футбольный стадион. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему к спортивному проекту уже возникают вопросы. 

На стадионе в Кызылорде искусственный газон  

В Южно-Казахстанской области, в одном из городов, где количество теплых дней выше по сравнению с другими, построили стадион, где уложен искусственный газон. Странно ли это? Очень. 

Абсолютно всем понятно, летом, в Кызылорде, при температуре плюс 35-40 играть будет сплошным испытанием и в некоторой степени издевательством над футболистами. Да, натуральный газон требует работы агрономов и вложений, но если вы строите дорогостоящий стадион, то и его обслуживание будет соответствующим. Постелить искусственный газон на новом стадионе - этот шаг в какой-то степени обесценивает все труды, ведь на футболе главное именно поле.

Дизайн стадиона - копия "Туркестан-Арены"? 

Визуально, "Кайсар Арена" напоминает "Туркестан Арену", как внешним фасадом, так и внутренним наполнением. Похожие контуры стадиона даже вызвали бурные эмоции у футбольных людей. Так, экс-вратарь сборной Казахстана Алмат Бекбаев отреагировал на новый стадион в Кызылорде. 

"Стадион за 40 миллионов долларов в Кызылорде ничем не отличается от стадиона в Туркестане. Один в один! Даже трибуны такие же. Блин, ребята, за 40 лямов можно немного фантазии?!", - заявил Бекбаев. 

Но различия все-таки есть. Трибуны на "Кайсар Арене" максимально близко расположены к полю, там нет беговых дорожек, как в Туркестане. Плюс, тот же фасад арены в Кызылорде полностью обшит и это тоже отличает его в положительную сторону на контрасте с объектом в Туркестане, где в обиходе болельщиков закрепилось название "Сквозняк Арена".

Строительство арен в Туркестане и Кызылорде оценивалось примерно в одну стоимость - 40 миллионов долларов, но при этом на новом стадионе "Кайсара" вместимость 11 тысяч, а в Туркестане - 7 тысяч.

Новый стадион может не получить категорию для еврокубковых игр

Ранее сообщалось, "Кайсар Арена" будет соответствовать лишь III категории стандартов УЕФА, то есть подойдет для матчей молодежной сборной, внутреннего чемпионата и квалификационных раундов еврокубков, но не сможет принимать игры национальных команд и основных этапов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. 


Однако, на днях возникла информация, что стадион в Кызылорде построен в соответствии с высшей IV категорией. Но пока она не получена и говорить об этом, как о подтвержденном факте, рано. 

И если этого не произойдет, то это будет пожалуй, главной проблемой "Кайсар Арены". Без возможности играть матчи высшего международного уровня, он будет актуален лишь для игр внутреннего чемпионата и у сборной Казахстана не получится расширить географию проведения официальных домашних матчей.  

Фото: КФФ©, Tengrinews.kz©, пресс-служба управления физической культуры, спорта и туризма Кызылординской области©

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 23 16 4 3 46-18 52
2 Астана 23 15 5 3 58-25 50
3 Тобол 23 14 5 4 40-22 47
4 Актобе 23 12 3 8 33-22 39
5 Елимай 23 11 6 6 36-25 39
6 Окжетпес 23 9 5 9 31-31 32
7 Ордабасы 23 8 7 8 27-23 31
8 Женис 23 7 10 6 28-24 31
9 Кызылжар 23 5 9 9 24-30 24
10 Улытау 23 5 6 12 16-33 21
11 Жетысу 23 4 9 10 18-35 21
12 Кайсар 23 3 11 9 21-38 20
13 Туран 23 4 4 15 16-42 16
14 Атырау 23 3 6 14 14-40 15

