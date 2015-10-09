Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 11:25
 

16-летний вундеркинд определился с трансфером между "Барселоной" и "Реалом"

16-летний вундеркинд определился с трансфером между "Барселоной" и "Реалом"

Гильберто Мора, 16-летний талант из "Тихуаны", находится на прицеле у мадридского "Реала", передают Vesti.kz.

Мексиканский полузащитник уже привлёк к себе внимание европейских топ-клубов. Несмотря на юный возраст, он трижды сыграл за сборную Мексики и успел зарекомендовать себя как перспективный игрок средней линии.

О нём высоко отзываются скауты "Реала": Джуни Калафат, глава отдела по поиску талантов для "сливочных", отмечает его потенциал и соответствие трансферной политике клуба последних сезонов.


По информации портала TBR Football, Мора был бы рад переехать в столицу Испании. У полузащитника есть и другие варианты — "Барселона" и ПСЖ — но для него приоритетом остаётся именно "Реал".

Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 4,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне он провел 8 матчей, забив 3 гола и отдав 1 результативную передачу.

