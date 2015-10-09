Анчелотти рассказал правду о работе в "Челси" при Абрамовиче

Карло Анчелотти раскрыл подробности своей работы в "Челси" и признался, что Роман Абрамович угрожал уволить его после того, как он заменил Фернандо Торреса в одном из матчей Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Итальянский тренер, ныне возглавляющий сборную Бразилии, провел два сезона в Лондоне: первый был успешным — он помог "Челси" выиграть Кубок Англии и премьер-лигу, а второй завершился без трофеев и привел к его увольнению.

Как пишет Daily Mail, в своей автобиографии "Мечта — Победа в Лиге чемпионов" Анчелотти рассказал, что Абрамович крайне негативно отреагировал на замену Торреса, купленного за 50 миллионов фунтов у "Ливерпуля", и настаивал на победе в Лиге чемпионов как на главном показателе успеха тренера.

Анчелотти также отметил, что работа на российского олигарха была самой напряженной в его карьере, даже по сравнению с Берлускони, Пересом и Аль-Хелаифи. По его словам, владелец "Челси" требовал идеальных результатов и лично контролировал каждый аспект игры команды.

Через год после ухода Анчелотти "Челси" все же выиграл Лигу чемпионов, обыграв "Баварию" по пенальти. Владение Абрамовича клубом завершилось три года назад после продажи его Тодду Боули.