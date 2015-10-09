Флик решил судьбу игроков "Барсы" на матч с ПСЖ в Лиге чемпионов

Ханс-Дитер Флик не смог скрыть разочарование после матча "Барселоны" в Овьедо. Несмотря на то что команда сумела отыграться и увезти три очка, тренер отметил слабую игру некоторых футболистов, передают Vesti.kz.

Камбэком после позорного гола обернулся матч "Барселоны" в Ла Лиге

Как пишет El Nacional, особенно Флик выделил четырёх игроков, чья игра была крайне неубедительной.

Марка Касадо заменили в перерыве, и он потерял шанс проявить себя — теперь он не сыграет против "Пари Сен-Жермен" 1 октября в Лиге чемпионов.

То же самое касается Дани Ольмо, продолжающего играть крайне нестабильно, а также не воспользовавшегося отсутствием Фермина Лопеса, который будет вне игры несколько недель.

Френки де Йонг вышел на второй тайм, а Рафинья и Жоан Гарсия также не впечатлили тренера. Гарсия допустил грубую ошибку, которая привела к пропущенному голу, что стало его худшей игрой за "сине-гранатовых".

Жерар Мартин, хоть и провёл слабый матч, будет вынужден выйти против ПСЖ, так как Алехандро Бальде остаётся травмированным. Флик считает, что Жофре Торрентс пока не готов к встрече такого уровня, а Эрик Гарсия будет задействован в другой роли.

Тренер подчеркнул, что игроки должны использовать свои навыки и строить собственные карьеры, а клуб будет продолжать искать оптимальные решения на каждой позиции.

При этом в "Барселоне" сообщили, что Рафинья в последнем матче получил травму подколенного сухожилия, а именно средней трети двуглавой мышцы бедра правой ноги и будет вынужден пропустить около трех недель.

У Жоана Гарсии обнаружен разрыв медиального мениска левого колена. В субботу ему предстоит пройти артроскопическую операцию. Ожидается, что он будет отсутствовать около 4–6 недель в зависимости от состояния своего здоровья.