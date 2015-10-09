Камбэком после позорного гола обернулся матч "Барселоны" в Ла Лиге

"Барселона" добыла уверенную победу в шестом туре чемпионата Испании, обыграв на выезде "Овьедо" со счётом 3:1, сообщают Vesti.kz.
Матч прошёл на "Нуэво Карлос Тартьере". Хозяева неожиданно вышли вперёд в первом тайме: на 33-й минуте Альберто Рейна поразил ворота ударом почти с центра поля, воспользовавшись неудачным выходом голкипера Жоана Гарсии.
Golazo de Alberto Reina— (fan) LOCOS REAL MADRID (@LocosRealMadrid) September 25, 2025
Menuda cagad4 de Joan Garcia !!
Salta la sorpresa en Oviedo pic.twitter.com/19elBgbLyk
Но после перерыва игра перевернулась. Каталонцы ответили тремя точными ударами: Эрик Гарсия сравнял счёт (56), Роберт Левандовски вывел гостей вперёд (70), а Рональд Араухо окончательно снял вопросы о победителе (88).
Команда Ханса-Дитера Флика набрала 16 очков и закрепилась на втором месте в таблице Ла Лиги. "Овьедо" Велько Пауновича остаётся в зоне вылета с тремя очками, занимая 18-ю строчку.
В следующем туре 28 сентября "Барса" дома сыграет против "Реал Сосьедад", а "Овьедо" 29-го числа отправится в гости к "Валенсии".
COMEBACK COMPLETE! ✅ pic.twitter.com/HQL8Svvafs— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 25, 2025
Реклама