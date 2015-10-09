Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 07:06
 

Камбэком после позорного гола обернулся матч "Барселоны" в Ла Лиге

  Комментарии

©x.com/FCBarcelona

"Барселона" добыла уверенную победу в шестом туре чемпионата Испании, обыграв на выезде "Овьедо" со счётом 3:1, сообщают Vesti.kz.

Матч прошёл на "Нуэво Карлос Тартьере". Хозяева неожиданно вышли вперёд в первом тайме: на 33-й минуте Альберто Рейна поразил ворота ударом почти с центра поля, воспользовавшись неудачным выходом голкипера Жоана Гарсии.

Но после перерыва игра перевернулась. Каталонцы ответили тремя точными ударами: Эрик Гарсия сравнял счёт (56), Роберт Левандовски вывел гостей вперёд (70), а Рональд Араухо окончательно снял вопросы о победителе (88).

Команда Ханса-Дитера Флика набрала 16 очков и закрепилась на втором месте в таблице Ла Лиги. "Овьедо" Велько Пауновича остаётся в зоне вылета с тремя очками, занимая 18-ю строчку.

В следующем туре 28 сентября "Барса" дома сыграет против "Реал Сосьедад", а "Овьедо" 29-го числа отправится в гости к "Валенсии".

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 6 6 0 0 14-3 18
2 Барселона 6 5 1 0 19-4 16
3 Вильярреал 6 4 1 1 12-5 13
4 Эспаньол 6 3 2 1 10-9 11
5 Атлетик 6 3 1 2 7-7 10
6 Хетафе 6 3 1 2 7-8 10
7 Эльче 6 2 4 0 8-5 10
8 Бетис 6 2 3 1 9-7 9
9 Атлетико М 6 2 3 1 9-7 9
10 Валенсия 6 2 2 2 8-10 8
11 Алавес 6 2 2 2 6-6 8
12 Севилья 6 2 1 3 10-10 7
13 Осасуна 6 2 1 3 5-5 7
14 Райо Вальекано 6 1 2 3 7-9 5
15 Сельта 6 0 5 1 5-7 5
16 Реал Сосьедад 6 1 2 3 6-9 5
17 Леванте 6 1 1 4 10-13 4
18 Реал Овьедо 6 1 0 5 2-11 3
19 Жирона 6 0 2 4 3-16 2
20 Мальорка 6 0 2 4 5-11 2

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Вильярреал   •   Регулярный чемпионат, мужчины
28 сентября 00:00   •   не начат
Вильярреал
Вильярреал
(Вильярреал)
- : -
Атлетик
Атлетик
(Бильбао)
Кто победит в основное время?
Вильярреал
Ничья
Атлетик
Проголосовало 0 человек

