"Были удивлены". Хаби Алонсо прокомментировал игру "Кайрата" в Лиге чемпионов

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо высказался после уверенной победы своей команды над алматинским "Кайратом" во втором туре общего этапа Лиги чемпионов, передает Vesti.kz. Он отметил стартовый натиск соперника и оценил атмосферу матча.

Испанский гранд разгромил соперника со счетом 5:0 и продолжил безошибочно идти по турниру.

"Кайрат" заслуживает права играть в Лиге чемпионов. Мы все это видели, побывав в Алматы. Нас хорошо приняли, здесь невероятная атмосфера. "Кайрат" начал активнее. Было немного вначале некомфортно. Мы начали комбинировать и старались выйти из под прессинга "Кайрата", во многом благодаря Арда Гюлеру. Мы были удивлены активностью "Кайрата".

Для "Кайрата" это второе поражение подряд - в стартовом матче алматинцы уступили "Спортингу" в Лиссабоне (1:4). "Реал" же на старте соревнований переиграл "Олимпик" из Марселя (2:1).

Следующая игра команды Рафаэля Уразбахтина состоится 21 октября в Алматы, где "Кайрат" примет кипрский "Пафос".