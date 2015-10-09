Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
Сегодня 01:08
 

"Важнее матчи чемпионата". Уразбахтин поставил Лигу чемпионов на второй план

  Комментарии

"Важнее матчи чемпионата". Уразбахтин поставил Лигу чемпионов на второй план

Главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин прокомментировал исход матча против "Реала" во втором туре общего этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин прокомментировал исход матча против "Реала" во втором туре общего этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Алматы завершилась разгромной победой "Реала" со счетом 5:0.

"Сейчас отдохнем и будем готовится к матчу в чемпионате против "Жетысу". Нужно быстро переключаться. Впереди три игры. Постараемся взять максимум. Задача отстоять чемпионство. Сейчас важнее матчи чемпионата", - заявил Уразбахтин.

Напомним, в первом туре "Кайрат" уступил на выезде португальскому "Спортингу" (4:1). В следующем матче, алматинцы 21 октября примут кипрский "Пафос".

Добавим, 5 октября "Кайрат" сыграет в Алматы с "Жетысу" в матче 24-го тура КПЛ-2025. У "Кайрата" 52 очка и второе место, а лидирует "Астана", у которой 53 балла и на один матч больше.

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 2 2 0 0 7-1 6
2 Айнтрахт Фр 1 1 0 0 5-1 3
3 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
4 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
5 Брюгге 2 1 0 1 5-3 3
6 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
7 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
8 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
9 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
10 Интер 1 1 0 0 2-0 3
11 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
12 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
13 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
14 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
15 Аталанта 2 1 0 1 2-5 3
16 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
17 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
18 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
19 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
20 Байер 1 0 1 0 2-2 1
21 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
22 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
23 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
24 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
25 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
26 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
27 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
28 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
30 Челси 1 0 0 1 1-3 0
31 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
32 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
33 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
34 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
35 Галатасарай 1 0 0 1 1-5 0
36 Кайрат 2 0 0 2 1-9 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

