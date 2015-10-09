Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Лига чемпионов
Сегодня 00:49
 

"Не зря мы привезли "Реал". Первые слова Уразбахтина после разгрома в Лиге чемпионов

  Комментарии

Поделиться
"Не зря мы привезли "Реал". Первые слова Уразбахтина после разгрома в Лиге чемпионов ©ФК "Кайрат"

Главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин прокомментировал исход матча против "Реала" во втором туре общего этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин прокомментировал исход матча против "Реала" во втором туре общего этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Алматы завершилась разгромной победой "Реала" со счетом 5:0.

"Что здесь комментировать. Мы в разных весовых категориях. В любом случае, мы получили бесценный опыт. Всегда обидно проигрывать, любой команде. Нам нужно принять - это наш уровень. Пытались, старались, моментами неплохо действовали. На один гол наиграли, но не удалось забить. Мы поблагодарили ребят за самоотдачу, за рвение, они молодцы", — заявил Уразбахтин.

— "Благодарим болельщиков - полный стадион, не зря мы привезли "Реал". Наши казахстанцы вживую увидели. Исполнение на высочайшем уровне. Чем чаще мы будем привозить такие команды в Казахстан, это будет большим плюсом. В таких играх будут расти наши клубы", — заявил Уразбахтин. 

Напомним, в первом туре "Кайрат" уступил на выезде португальскому "Спортингу" (4:1). В следующем матче, алматинцы 21 октября примут кипрский "Пафос".

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 2 2 0 0 7-1 6
2 Айнтрахт Фр 1 1 0 0 5-1 3
3 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
4 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
5 Брюгге 2 1 0 1 5-3 3
6 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
7 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
8 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
9 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
10 Интер 1 1 0 0 2-0 3
11 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
12 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
13 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
14 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
15 Аталанта 2 1 0 1 2-5 3
16 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
17 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
18 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
19 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
20 Байер 1 0 1 0 2-2 1
21 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
22 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
23 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
24 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
25 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
26 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
27 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
28 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
30 Челси 1 0 0 1 1-3 0
31 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
32 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
33 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
34 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
35 Галатасарай 1 0 0 1 1-5 0
36 Кайрат 2 0 0 2 1-9 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Испания, Вильярреал   •   Общий этап, мужчины
2 октября 00:00   •   не начат
Вильярреал
Вильярреал
(Вильярреал)
- : -
Ювентус
Ювентус
(Турин)
Кто победит в основное время?
Вильярреал
Ничья
Ювентус
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!