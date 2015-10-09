Геннадий Головкин сделал заявление о завершении карьеры и последнем бое

Двукратный чемпион мира в среднем весе казахстанский боксёр Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО) заявил, что может снова выйти на ринг, сообщают Vesti.kz.

43-летний GGG признался, что в случае избрания президентом World Boxing, его возвращение маловероятно, однако исключать такой сценарий он не стал.

"Скорее всего, если моя кандидатура (на пост президента World Boxing) будет одобрена, я официально объявлю о завершении карьеры в боксе. Хотя... возможность всегда есть. Поскольку я всегда поддерживаю форму и веду спортивный образ жизни, возможность снова выступить не исключена", - сказал Головкин в интервью BBC.

Ранее стало известно, что Головкин намерен провести прощальный бой в Казахстане.

Последний раз Головкин выходил на ринг в сентябре 2022 года, когда судейским решением уступил в трилогии Саулю Канело Альваресу. Их первый бой (2017) закончился спорной ничьей, а в реванше (2018) победил мексиканец.

При этом официально о завершении карьеры GGG не объявлял.

Канело признал силу Головкина и сравнил с Мейвезером

Где сейчас Головкин?

В феврале 2024-го Головкина официально возглавил НОК Казахстана. Также он является председателем Олимпийской комиссии в новой организации World Boxing.

Недавно Головкин выдвинул свою кандидатуру в президенты World Boxing.

Достижения Головкина в профи

На профи-ринге GGG одержал 42 победы, 37 из них нокаутом, потерпел два поражения при одной ничьей. Владел титулами чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе.

Головкин занесён в Книгу рекордов Гиннесса за самый высокий процент нокаутов в истории среднего веса. Также GGG побил рекорд легендарного Бернарда Хопкинса по числу успешных защит чемпионского титула в среднем весе (21).

Кроме того, Головкина номинировали на включение в Международный зал боксерской славы (IBHOF).