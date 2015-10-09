Геннадий Головкин собрался провести прощальный бой в Казахстане

Бывший чемпион мира в среднем весе казахстанский боксёр Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО) намерен провести прощальный бой, сообщают Vesti.kz. Об этом 43-летний GGG рассказал на встрече с президентом Asia Boxing и главой Ассоциации бокса Таиланда Пичаи Чунхаваджирой.

Головкин хочет провести прощальный бой в Казахстане!

По словам GGG, он думает провести ещё один бой - в Казахстане.

Пичаи Чунхаваджира:

Я часто видел вас на Ютубе. У вас два титула! Спасибо, что посетили. Я только что узнал, что вы добровольно вызвались стать президентом World Boxing. Я рад это слышать, потому что вы правильный человек. Вы знаете всё о боксе.

Геннадий Головкин:

Я знаю бокс. Бокс — моя жизнь. Я всегда усердно работал.

Пичаи Чунхаваджира:

Вам сейчас 43 года?

Геннадий Головкин:

Да, 43. Я всё ещё боксирую

Пичаи Чунхаваджира:

О, это хорошо.

Геннадий Головкин:

Возможно, я хочу провести ещё один бой, в Казахстане.

Головкин официально не завершил карьеру

Свой последний бой Головкин провёл в сентябре 2022 года, когда судейским решением уступил в трилогии Саулю Канело Альваресу. Их первый бой (2017) закончился спорной ничьей, а в реванше (2018) победил мексиканец.

Канело признал силу Головкина и сравнил с Мейвезером

Где сейчас Головкин?

В феврале 2024-го Головкина официально возглавил НОК Казахстана. Также он является председателем Олимпийской комиссии в новой организации World Boxing.

Недавно Головкин выдвинул свою кандидатуру в президенты World Boxing.

Достижения Головкина в профи

На профи-ринге GGG одержал 42 победы, 37 из них нокаутом, потерпел два поражения при одной ничьей. Владел титулами чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе.

Головкин занесён в Книгу рекордов Гиннесса за самый высокий процент нокаутов в истории среднего веса. Также GGG побил рекорд легендарного Бернарда Хопкинса по числу успешных защит чемпионского титула в среднем весе (21).

Кроме того, Головкина номинировали на включение в Международный зал боксерской славы (IBHOF).