Рахмонову "отказали" в бою с Махачевым и предложили лучшего ударника UFC

Стало известно, с кем может провести первый поединок в 2026 году боец полусреднего веса UFC Шавкат Рахмонов (19-0), передают Vesti.kz.

Претендентские бои в весе Рахмонова на UFC 322

На прошедшем турнире UFC 322 в Нью-Йорке прошло сразу два претендентских боя в дивизионе непобеждённого казахстанца. В одном из них экс-чемпион лучшей лиги мира англичанин Леон Эдвардс (22-6) проиграл нокаутом во втором раунде бразильцу Карлосу Пратесу (23-7). В другом - второй номер рейтинга американец Шон Брэди (18-2) в дебютном отрезке досрочно уступил незнающему поражений эквадорцу Майклу Моралесу (19-0).

Новое чемпионство Махачева

Помимо прочего, главным событием вечера также стало противостояние в полусредней весовой категории, где чемпион из Австралии Джек Делла Маддалена (18-3) неудачно провёл первую защиту титула против россиянина Ислама Махачева (28-1). Бой продлился все пять раундов и завершился победой дагестанца единогласным решением судей.

Рахмонов бросает вызов чемпиону

Сразу после завоевания пояса Махачевым казахстанец бросил ему вызов, твёрдо заявив, что он является главной угрозой дивизиона. Однако, по мнению экспертов, Рахмонову стоит провести поединок с другим представителем прошедшего карда.

Потенциальный соперник Шавката в UFC — Карлос Пратес

"Похоже, Шавкат Рахмонов планирует вернуться в начале нового года, и схватка между непобедимым пугалом ("бугимен" - так называют казахстанца за рубежом) дивизиона и самым захватывающим ударником в весовой категории до 170 фунтов Карлосом Пратесом продаётся сама собой", — пишет BloodyElbow.

Когда Рахмонов планирует возвращение

Отметим, что Рахмонов действительно не раз заявлял о готовности вернуться в октагон в январе-феврале следующего года. В последний раз Шавкат выступал в UFC в декабре 2024. Уже тогда он должен был биться за звание чемпиона против американца Белала Мухаммада (24-4), который в итоге снялся со встречи ввиду проблем со здоровьем.

Предыдущий бой и травма Шавката

Заменивший его ирландец Иэн Гэрри (16-1) смог навязать борьбу главному претенденту и впервые в карьере казахстанца не позволил Рахмонову завершить бой досрочно. Тем не менее Шавкат одержал победу единогласным решением судей. После чего схлопотал травму и выбыл на год.

Усиление конкуренции в дивизионе

Во время его отсутствия в дивизионе появилось не мало претендентов, готовых поспорить с Рахмоновым за первый номер рейтинга - и одним из таковых может стать Пратес.

Ранее Рахмонову предложили бой с Махачевым за титул UFC.

Добавим также, что в команде Рахмонова сделали заявление о бое с Махачевым.

