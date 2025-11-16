Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
В команде Рахмонова сделали заявление о бое с Махачевым

Команда непобеждённого казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова (19-0), Dar Team, опубликовала пост в соцсетях после победы россиянина Ислама Махачева (28-1) над австралийцем Джеком Деллой Маддаленой (18-3), передают Vesti.kz.

Бой стал главным событием UFC 322 в Нью-Йорке (США) и завершился победой Махачева решением судей.

"Похоже, всё идёт к этому событию, не так ли? Шавкат Рахмонов vs Ислам Махачев", - говорится в публикации Dar Team.


Как известно, Рахмонов занимает третье место в рейтинге полусреднего веса UFC, новым чемпионом которого стал Махачев. Этим самым россиянин сотворил историю.

В этом году казахстанец ещё не выходил в октагон из-за травмы. Его последний бой состоялся 7 декабря 2024 года, когда он по очкам прошёл ирландца Иэна Гэрри (16-1).

