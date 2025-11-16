Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
UFC
16 ноября 11:18
 

Махачев стал чемпионом в весе Рахмонова и вошёл в историю

©UFC

Россиянин Ислам Махачев (28-1) победил австралийца Джека Делла Маддалену (18-3) единогласным решением в главном турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США) и стал новым чемпионом в полусреднем весе, передают Vesti.kz.

Махачев разгромно забрал титул чемпиона UFC в весе Рахмонова

По информации "Вестника MMA", Махачев выиграл 16-й бой подряд в UFC и догнал по этому показателю легендарного бразильца Андерсона Силву (больше нет ни у кого). Ислам стал лишь 11-м бойцом в истории UFC, кто смог завоевать титул в двух разных дивизионах, и первым в истории России, кому покорилось такое достижение.

Отметим, что Махачев принял решение отказаться от титула в лёгком весе ради попытки завоевать пояс в полусреднем дивизионе, где также выступает Шавкат Рахмонов (19-0).

Напомним, что соглавный бой завершился успешной защитой чемпионского пояса. Также два поединка в дивизионе Шавката Рахмонова завершились нокаутом - подробности доступны здесь и по ссылке.

UFC 322 стал одним из четырёх финальных турниров организации в 2025 году и одним из двух заключительных номерных событий сезона.

