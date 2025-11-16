Махачев разгромно забрал титул чемпиона UFC в весе Рахмонова

В Нью-Йорке (США) прошёл турнир UFC 322, в главном событии которого действующий чемпион полусреднего веса австралиец Джек Делла Маддалена (18-3) встретился с экс-чемпионом лёгкого веса россиянином Исламом Махачевым (28-1), передают Vesti.kz.

Махачев полностью контролировал ход поединка, переводя соперника в партер. При этом россиянину не удавалось выйти на удушающий приём. Нужно отдать должное австралийцу, которому удавалось уворачиваться от этих приёмов. В целом бой получился односторонним, Махачев придерживался своего плана и довел встречу до убедительной победы, если учитывать превосходство россиянина в борьбе.

Отметим, что Махачев добровольно отказался от титула в лёгком весе ради попытки завоевать пояс в полусреднем дивизионе, где также выступает казахстанец Шавкат Рахмонов (19-0). Махачев - новый чемпион полусреднего веса! Для него это 28-я победа при одном поражении. Маддалена, в свою очередь, потерпел третье поражение при 18 победах.

Напомним, что соглавный бой завершился защитой чемпионского пояса. А ещё два поединка в весе Шавката Рахмонова закончились нокаутом, подробности доступны здесь и по ссылке.

UFC 322 вошёл в число четырёх последних турниров 2025 года и стал одним из двух завершающих номерных событий сезона.