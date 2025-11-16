Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
UFC
16 ноября 11:55
 

Рахмонов бросил вызов Махачеву после UFC 322

  Комментарии

Шавкат Рахмонов. Фото: ©Турар Казангапов, Vesti.kz©

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (19-0) прокомментировал в соцсетях победу россиянина Ислама Махачева (28-1) над австралийцем Джеком Деллой Маддаленой (18-3), передают Vesti.kz.

Продолжение
Их бой возглавил турнир UFC 322 в Нью-Йорке (США) и завершился победой Махачева судейским решением. 

"Поздравляю Ислама, отличное выступление. Но настоящим вызовом в весе 77 кг всё ещё остаюсь я", - написал Рахмонов.

Напомним, что Махачев добровольно отказался от титула в лёгком весе ради попытки завоевать пояс в полусреднем дивизионе, где выступает и Рахмонов, занимающий третье место в рейтинге.

В этом году казахстанец ещё не выходил в октагон из-за травмы. Его последний поединок состоялся 7 декабря 2024 года, когда он по очкам победил ирландца Иэна Гэрри (16-1).

Соглавный бой UFC 322 завершился успешной защитой чемпионского титула. Кроме того, два поединка в весе Рахмонова обернулись нокаутами - подробности доступны здесь и по ссылке.

UFC 322 стал одним из четырёх последних турниров организации в 2025 году и одним из двух финальных номерных событий сезона.

