Рахмонов бросил вызов Махачеву после UFC 322

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (19-0) прокомментировал в соцсетях победу россиянина Ислама Махачева (28-1) над австралийцем Джеком Деллой Маддаленой (18-3), передают Vesti.kz.

Их бой возглавил турнир UFC 322 в Нью-Йорке (США) и завершился победой Махачева судейским решением.

"Поздравляю Ислама, отличное выступление. Но настоящим вызовом в весе 77 кг всё ещё остаюсь я", - написал Рахмонов.

Congratulations to Islam, excellent performance. But the real challenge at 170 is still me. — Shavkat “Nomad” Rakhmonov (@Rakhmonov1994) November 16, 2025

Напомним, что Махачев добровольно отказался от титула в лёгком весе ради попытки завоевать пояс в полусреднем дивизионе, где выступает и Рахмонов, занимающий третье место в рейтинге.

В этом году казахстанец ещё не выходил в октагон из-за травмы. Его последний поединок состоялся 7 декабря 2024 года, когда он по очкам победил ирландца Иэна Гэрри (16-1).

Соглавный бой UFC 322 завершился успешной защитой чемпионского титула. Кроме того, два поединка в весе Рахмонова обернулись нокаутами - подробности доступны здесь и по ссылке.

UFC 322 стал одним из четырёх последних турниров организации в 2025 году и одним из двух финальных номерных событий сезона.