16 ноября 17:31
 

Дэйна Уайт вынес вердикт Махачеву после боя без финиша в UFC

Президент UFC Дэйна Уайт высказался о выступлении российского бойца Ислама Махачева (28-1) в титульном поединке против австралийского чемпиона Джека Деллы Маддалены (18-3), передают Vesti.kz.

Напомним, что спортсмены выступили на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США), поспорив за пояс полусреднего веса. Несмотря на ожидания фанатов на быстрый исход, противостояние прошло всю дистанцию в пять раундов и завершилось победой Махачева единогласным решением судей.

"Этот парень (Махачев) многого добился. Он поднялся в весе. Говорите что угодно насчёт Джека. Букмекеры считали его большим андердогом, но я так не считал. Я думал, это будет намного более тяжёлый бой для Ислама. Джек — жёсткий, крепкий, очень стойкий парень. Он побил Белала, а Белал для многих кошмарный оппонент. Я думал, что бой будет намного ближе! Так что снимаю шляпу перед Исламом за доминацию", — сказал Уайт на пресс-конференции.

Напомним, в мае текущего года Махачев, будучи чемпионом лёгкого веса, добровольно отказался от своего титула, чтобы поспорить за пояс в новом дивизионе с Маддаленой. Отметим, что для австралийца эта стала первая защита чемпионства.


Ранее казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (19-0) бросил вызов Исламу Махачеву после UFC 322.

Добавим также, что в команде Рахмонова сделали заявление о бое с Махачевым.

