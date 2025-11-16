Рахмонов или Топурия? Махачеву назвали следующих соперников в UFC

Новоиспечённому чемпиону полусреднего веса UFC российскому бойцу Исламу Махачеву (28-1) назвали главных претендентов для первой защиты титула, передают Vesti.kz.

Ислам Махачев - Шавкат Рахмонов

Одним из главных претендентов называют Шавката Рахмонова (19-0). Непобеждённый казахстанский боец считается наиболее опасным соперником с точки зрения навыков — он финишировал всех своих оппонентов, кроме последнего - ирландца Иэна Гарри (16-1).

Эксперты из ThePlayOffs подчёркивают, что стиль Рахмонова теоретически хорошо сочетается с борьбой Махачева и способен стать для него самым серьёзным испытанием. Однако камнем преткновения остаётся восстановление казахстанца после травмы.

Ислам Махачев - Илия Топурия

Другой возможный вариант — Илия Топурия (17-0). Действующий чемпион лёгкого веса, чьё имя Махачев часто упоминал ранее, продолжает настойчиво добиваться очного поединка. Грузинский нокаутёр намерен подняться в полусредний вес, чтобы получить титульный шанс, несмотря на разницу в габаритах.

Эксперты называют такой бой "сверхмедийным" и потенциально историческим, однако подчёркивают, что он возможен лишь при согласии Топурии перейти в более тяжёлую категорию.

Ислам Махачев - Камару Усман

Ещё одним громким вариантом может стать экс-чемпион Камару Усман (21-4). Он уже публично заявил о желании подраться с Махачевым, а сам Ислам назвал Усмана "крупнейшим именем" в дивизионе. Этот бой рассматривается как один из самых коммерчески привлекательных.

Оба спортсмена являются экс-лидерами рейтинга UFC вне зависимости от весовых категорий (p4p). Ранее файтеры такого статуса никогда не встречались между собой в октагоне.

Напомним, на UFC 322 в Нью-Йорке (США) Махачев единогласным решением судей одолел обладателя пояса в полусреднем весе Джека Деллу Маддалену (18-3) из Австралии и стал новым чемпионом.