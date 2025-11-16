Рахмонову предложили бой с Махачевым за титул UFC

Экс-чемпион HFC MMA Шамиль Рамазанов высказался о том, с ком следует провести следующий бой новоиспечённому чемпиону UFC в полусреднем весе россиянину Исламу Махачеву (28-1), передают Vesti.kz.

16 ноября Махачев провёл дебютный поединок в новом дивизионе, сразившись с обладателем титула - австралийцем Джеком Деллой Маддаленой (18-3). Их противостояние прошло все пять раундов и завершилось победой россиянина единогласным решением судей.

"Следующий бой? Напрашивается поединок против Илии Топурии. Конечно, это было бы очень громко, но тут вопрос в весе. Захочет ли Ислам спускаться в 70 (килограммов) или Илия подниматься в 77 – большой вопрос. Если говорить про самые конкурентные противостояния, то я бы назвал поединок против Шавката Рахмонова", — сказал Рамазанов в интервью "РБ Спорт".

Шавкат Рахмонов (19-0) в последний раз выходил в октагон в декабре 2024 года на турнире UFC 310, где одержал победу над ирландцем Иэном Гэрри (16–1) единогласным решением судей после пяти раундов. Однако в ходе того поединка у Рахмонова обострилась старая травма колена, что вынудило его пропустить весь 2025 год. По словам самого Шавката, он рассчитывает вернуться к боям в начале следующего сезона.

Стоит отметить, что казахстанец уже бросил вызов Махачеву и ждёт ответа.

Рахмонов или Топурия? Махачеву назвали следующих соперников в UFC